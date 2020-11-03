Почти 70 нарушителей масочного режима выявлено в трех столичных ТЦ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Штрафы более чем на 250 тысяч рублей выписаны нарушителям масочного режима после проверки трех столичных торговых центров, сообщили во вторник "Интерфаксу" в объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

"Почти 70 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах "Водный", "Речной" и "Галерея Аэропорт", - сказали в ОАТИ.

По словам собеседника агентства, ОАТИ совместно с полицией составили 67 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП столицы (Нарушение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в Москве).

"Нарушителям грозят штрафы в размере 4 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.