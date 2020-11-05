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Возможной причиной ДТП в центре Москвы сочли ошибку водителя

Возможной причиной ДТП в центре Москвы сочли ошибку водителя
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, причиной ДТП на Садовой-Триумфальной улице в центре столицы, стала ошибка водителя, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В четверг, 5 ноября, автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.

Как рассказал собеседник агентства, женщина, сидевшая за рулем "Ниссана", предположительно, перепутала педали газа и тормоза. По его информации, в настоящее время водителя проверяют на алкогольное и наркотическое опьянение, ведется дознание.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что за женщиной числятся четыре оплаченных штрафа: один - за превышение скорости на 20-40 км/ч, три - за пересечение сплошной линии.

ДТП произошло у дома 16, строение 1 на Садово-Триумфальной улице. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили, что пострадали три человека, среди которых один несовершеннолетний. Между тем источник "Интерфакса" сообщает, что пострадавших четверо, в том числе ребенок.

Из-за аварии движение ограничено по одной полосе.

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