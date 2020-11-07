НТВ подтвердил гибель ведущего Колтового и его жены под Москвой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Телеканал НТВ подтвердил, что при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб ведущий канала Александр Колтовой.

"С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов "ДНК" и "Звёзды сошлись", Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ.

СМИ сообщают, что при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб наш коллега Александр Колтовой вместе со своей женой.



Ведущему ток-шоу "ДНК" и соведущему ток-шоу "Звезды сошлись" был 41 год pic.twitter.com/zl7j1t7rS2 — НТВ (@ntvru) November 7, 2020

В субботу в районе Новорязанского шоссе совершил аварийную посадку частный легкомоторный самолет Cessna. В результате падения погибли два человека. Транспортные следователи и прокуроры начали проверки по факту происшествия.

Ранее о гибели Колтового и его супруги сообщил осведомленный источник.