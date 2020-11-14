Число случаев COVID-19 в Москве с начала пандемии превысило 500 тысяч

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Более полумиллиона случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Москве с начала пандемии, свидетельствуют данные оперативного штаба.

"В столице (за сутки) подтверждено 6 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировано 503 943 случая", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что за сутки в столице госпитализировали 1 480 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в больницах находятся 385 человек.

По словам собеседника агентства, 15,2% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,7% - от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет, 3,5% среди заболевших люди старше 80 лет.

Количество вылечившихся от коронавируса в Москве составило 363 347 человек, умерли 7 712 человек.