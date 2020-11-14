В России за сутки выявлено 22,7 тыс.новых заболевших коронавирусом

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - За сутки в РФ выявлено еще 22 702 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Это очередной суточный антирекорд.

В Москве за сутки зарегистрировано 6427 новых заболевших.

Всего в стране уже 1 903 253 случая COVID-19.

За сутки в РФ скончался 391 человек с коронавирусом, общее число жертв выросло до 32 834.

Поправились и выписаны за все время пандемии 1 425 529 пациентов, в том числе 18 626 человек за последние сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны. Так еще 1852 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 786 - в Московской области, 441 - в Нижегородской области, 386 - в Карелии, 345 - в Архангельской области, 328 - в Красноярском крае, 327 - в Свердловской области, 310 - в Воронежской области, 309 - в Ростовской области. В остальных субъектах за сутки менее 300 новых эпизодов.