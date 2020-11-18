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Ликсутов заявил о существенном снижении числа смертельных ДТП в Москве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Столичные власти досрочно выполнили поручения президента по снижению смертности на дорогах, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Москва на сегодняшний день - самый безопасный регион в России по аварийности и смертности на дорогах. Мы выполнили тот показатель, который установил президент, он установил срок 2023 год, мы выполнили его досрочно и сохранили тем самым 2300 жизней на дорогах Москвы", - сказал Ликсутов на XIV Международном форуме "Транспорт России" в среду.

Он подчеркнул, что 60% смертей на дорогах происходят из-за скорости, но столичные власти имеют свое видение решения данной проблемы.

"Позиция наша здесь не популярная для автомобилистов - это снижение неадминистрированного порога скорости в городах с 20 км /ч до 10 км/ч", - считает глава департамента транспорта.

"Снижение порога в городе позволит существенно сократить смертность и выполнить те задачи, которые президент поставил перед всеми нами, чтобы было на дорогах безопаснее", - отметил он.

Также одной из нерешенных проблем Ликсутов назвал опасное вождение, когда автомобилисты ведут себя крайне "вызывающе", "дерзко", создавая проблемные случаи на дорогах.

"Пункт, который не выполнен, это внести в КоАП ответственность за опасное вождение. Должна быть жесткая ответственность к таким нарушителям, и они должны быть жестко наказаны", - подчеркнул заммэра.

Согласно поручению президента РФ, смертность на российских дорогах к 2024 году необходимо сократить в 3,5 раза от уровня 2017 года.

Максим Ликсутов Москва

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