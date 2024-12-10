Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

МВД отметило рост смертности в ДТП в половине регионов России

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Число аварий со смертельным исходом увеличилось в половине регионов России, заявил на круглом столе в Совете Федерации замачальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин.

"Негативная тенденция роста смертности на дорогах межмуниципального и регионального значения по сравнению с прошлым годом отмечается почти в половине субъектов РФ. Более трети смертельных случаев - 37% - приходится на дороги регионального или межмуниципального значения", - сказал он.

По его словам, "объективными факторами, негативно влияющими на безопасность дорожного движения, являются несоответствие пропускной способности автодорог южного, юго-восточного, сибирского направлений и - возросшей интенсивности дорожного движения".

Понарьин сослался на данные Минэкономразвития о значительном росте объемов пассажирских и грузовых перевозок на упомянутых направлениях. "Мы не успеваем дорожным строительством, реконструкцией, за изменившимися потоками грузовых и пассажирских (перевозок - ИФ)", - заявил представитель МВД.

"Ну и, к сожалению, должен отметить моральное и физическое старение парка автотранспортных средств. Каждый год эксплуатации транспортного средства теоретически, как выяснил наш научный центр, добавляет вероятности рисков попадания в ДТП и увеличения тяжести последствий", - подчеркнул Понарьин.

МВД Минэкономразвития Олег Понарьин Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

В первом чтении принят проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Проект об отмене запрета "Талибана" в РФ принят Думой в первом чтении

Проект об отмене запрета "Талибана" в РФ принят Думой в первом чтении

Путин поддержал идею главы СПЧ ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Путин поддержал идею главы СПЧ ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Комитет Думы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Комитет Думы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Дума одобрила поправки о 3%-ном отчислении с дохода от показа рекламы в интернете

Дума одобрила поправки о 3%-ном отчислении с дохода от показа рекламы в интернете

"Почта России" может получить эксклюзив на доставку заказных электронных писем

"Почта России" может получить эксклюзив на доставку заказных электронных писем

Законопроект о приеме в школу детей мигрантов принят в I чтении

Россиянам в декабре стало проще оформить шенгенские визы

Россиянам в декабре стало проще оформить шенгенские визы
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии75 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });