МВД отметило рост смертности в ДТП в половине регионов России

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Число аварий со смертельным исходом увеличилось в половине регионов России, заявил на круглом столе в Совете Федерации замачальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин.

"Негативная тенденция роста смертности на дорогах межмуниципального и регионального значения по сравнению с прошлым годом отмечается почти в половине субъектов РФ. Более трети смертельных случаев - 37% - приходится на дороги регионального или межмуниципального значения", - сказал он.

По его словам, "объективными факторами, негативно влияющими на безопасность дорожного движения, являются несоответствие пропускной способности автодорог южного, юго-восточного, сибирского направлений и - возросшей интенсивности дорожного движения".

Понарьин сослался на данные Минэкономразвития о значительном росте объемов пассажирских и грузовых перевозок на упомянутых направлениях. "Мы не успеваем дорожным строительством, реконструкцией, за изменившимися потоками грузовых и пассажирских (перевозок - ИФ)", - заявил представитель МВД.

"Ну и, к сожалению, должен отметить моральное и физическое старение парка автотранспортных средств. Каждый год эксплуатации транспортного средства теоретически, как выяснил наш научный центр, добавляет вероятности рисков попадания в ДТП и увеличения тяжести последствий", - подчеркнул Понарьин.