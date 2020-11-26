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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:59Заразились
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Кремль ожидает начала массовой вакцинации от COVID-19 до Нового года

Процесс будет поэтапным, заявил Дмитрий Песков

Кремль ожидает начала массовой вакцинации от COVID-19 до Нового года
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что массовая вакцинация населения от коронавируса будет запущена до конца декабря, процесс будет поэтапным.

"Точную дату вам сказать не могу. Но это должно начаться до Нового года. Ожидания такие", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главное, что она будет добровольной", - заметил Песков.

На вопрос, сразу ли все желающие смогут получить прививку или процесс будет поэтапным, Песков сказал: "Сейчас чуть-чуть преждевременно об этом говорить. Но однозначно: это будет поэтапно. С учетом географии нашей страны, особенностей хранения различных субстанций".

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"Будет определенная этапность, но задача состоит в том, чтобы были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить (вакциной) всех желающих", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, "это грандиозная задача". "Эта задача стоит перед каждым государством и перед нами", - отметил Песков, напомнив о недавнем совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, который обсудил с производителями вакцины объемные сроки ее производства.

"Это то, чем сейчас занимается штаб (оперштаб по борьбе с коронавирусом - ИФ) и наши производители", - добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить конкретные сроки массового запуска производства вакцины, Песков сказал: "Таймлайны обсуждаются, но они должны быть при необходимости обнародованы самим штабом".

На вопрос, удалось ли решить проблему масштабирования выпуска вакцины, Песков парировал: "Это вопрос не к Кремлю". "Кто-то более преуспел, кто-то менее, у каких-то компаний получается, у каких-то нет. Это абсолютно нормальный процесс. Действительно постепенно увеличивается объем биореакторов, которые задействованы, и в них готовится второй компонент (антикоронавирусной вакцины)", - сказал представитель Кремля.

Вопрос о конкретных объемах вакцины, которые планируется выпустить до конца года, Песков переадресовал в Минпромторг.

Ранее в ноябре вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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