В Подмосковье при помощи санавации с начала года спасли 196 детей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Более пятисот вылетов совершила санитарная авиация Московской области с начала года, сообщает в субботу пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"С начала этого года санитарная авиация в Подмосковье выполнила 501 вылет для оказания экстренной медицинской помощи и взрослому, и детскому населению", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Она отметила, что вертолетами в медорганизации региона было доставлено 196 детей, нуждающихся в экстренной помощи, из них 22 ребенка были младше 1 года.

Санитарная авиация применяется для оперативной транспортировки пациента в медицинское учреждение. Чаще всего вертолеты применяются для межбольничной эвакуации пациентов и помощи пострадавшим в ДТП.