Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении на выходных

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Погоду в столичном регионе в выходные дни станет определять мощный антициклон, центр которого расположится над Средней Волгой, информирует сайт "Метеоновости" во вторник.

"Атмосферное давление в Москве превысит значение 765 мм рт. ст. (1020 гПа) и станет рекордно высоким", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений, рекорд давления для 5 декабря в столице принадлежит 2001 году и составляет 764,3 мм рт. ст. (1019 гПа). Максимум для 6 декабря был установлен в 2002 году - 766,9 мм рт. ст. (1022,5 гПа).