Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 8978 до 9053 сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

"В Москве за сутки скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 76 человек.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 612 248 случаев заражения COVID-19, 458 409 человек вылечились от инфекции.