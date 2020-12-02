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Масляная пленка вновь образовалась на Москве-реке

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спецфлот "Мосводостока" ликвидирует последствия загрязнения Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Там подтвердили, что утром в среду в районе набережной Тараса Шевченко зафиксированы следы масляной пленки.

Позднее пресс-служба "Мосводостока" уточнила, что к 12:00 водная гладь в районе набережной Тараса Шевченко была очищена от следов масляной пленки.

В "Мосводостоке" заверили, что, с учетом небольшой площади загрязнения, а также толщины пленки существенного вреда Москва-реке не нанесено.

Предприятие пообещало привлечь виновников загрязнения к административной ответственности.

Спецсуда "Мосводостока" уже во второй раз ликвидируют последствия загрязнения в районе набережной Тараса Шевченко. Сообщалось, что пленка из мусора и нефтепродуктов на этом участке Москвы-реки образовалась 27 октября.

Москва Мосводосток

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