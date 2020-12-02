В Москве в 2020г. изъяли более половины всей проверенной "незамерзайки"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор в 2020 году изъял из продажи почти 60% из проверенной им стеклоомывающей жидкости из-за содержания в продукте смертельно опасного метанола.

Как говорится в пресс-релизе столичного управления Роспотребнадзора в среду, в этом году было проведено 111 проверок точек, продающих стеклоомывающую жидкость, исследовано 538 литров "незамерзайки". В итоге выяснилось, что 58% из проверенной жидкости не соответствовало санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию метанола.

"Не допущено до реализации 258 157 литров опасной стеклооомывающей низкозамерзающей жидкости", - добавили в ведомстве.

В документе отмечается, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вынесено 33 постановления об административном правонарушении, а сумма наложенных штрафов составила более 4 млн рублей.

В пресс-релизе сообщается, что в ноябре было изъято 65% проверенной стеклоомывающей жидкости. "В преддверии зимних холодов в ноябре 2020 года управлением на 29 объектах отобрано 128 литров стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости, в 65% которой установлено содержание метанола", - говорится в сообщении.