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Что случилось этой ночью: вторник, 8 декабря

Продление запрета на массовые мероприятия в школах, приоритетная вакцинация жителей США, штраф 1 млн рублей ресторану Моргенштерна

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлен до конца 2021 года. Также вошли пункты об обязательном измерении температуры, регулярной уборке и проветривание помещений, изоляции одних групп детей от других.

- В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19. Директор организации по иммунизации предположила, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности и медработников и пациентов.

- Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США. Поставка вакцин по миру может начаться только в конце весны.

- Ресторану Моргенштерна в Москве пригрозили штрафом до 1 млн рублей. Специалисты выявили нарушения посетителями ресторана "KAIF provenance" на Большой Дмитровке 7 декабря во время празднования дня рождения известного тиктокера.

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