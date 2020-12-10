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Бесплатный проезд для льготников Подмосковья продлили до конца 2023 г.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому право на бесплатный проезд для льготников региона сохраняется ко конца 2023 года.

Проект закона разработан, чтобы продлить сроки предоставления дополнительных мер социальной поддержки по бесплатному проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской область, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская на заседании Мособлдумы в четверг, представляя законопроект.

Она отметила, что вносятся изменения в закон Московской области, предусматривающий бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, в закон Московской области, предусматривающий проезд в Москве на всех видах пассажирского транспорта и в московском метро.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти льготы для жителей Московской области действовали до середины 2021 года.

Принятый на заседании депутатами документ продлевает предоставление льготного проезда до 31 декабря 2023 года.

Правом на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в Подмосковье пользуются свыше миллиона человек, на наземном транспорте в Москве – порядка 500 тысяч и свыше 300 тысяч жителей Подмосковья пользуются правом бесплатного проезда в метрополитене.

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