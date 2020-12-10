После двух дней обсуждения Мосгордума приняла трехлетний бюджет Москвы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Московская городская дума на внеочередном заседании в четверг одобрила проект закона о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов во втором чтении и в целом.

Теперь документ поступит на подпись мэра Москвы Сергея Собянина, после чего вступит в силу.

Как передает корреспондент "Интерфакса", впервые во втором чтении проект бюджета рассматривался в течение двух дней. Депутаты начали обсуждать во втором чтении поправки на очередном дистанционном заседании в среду утром, и приняли пакет из 15 поправок, одобренных редактором законопроекта – главой столичного департамента финансов Еленой Зяббаровой.

Однако затем оппозиционные фракции и депутаты настояли на рассмотрении и голосовании по отклоненным редактором их поправок индивидуально. Таким образом, по окончании восьмичасового заседания Мосгордумы в среду, обсуждение поправок продолжилось на внеочередном заседании парламента в четверг и продлилось 11 часов. При этом ни одна из ранее отклоненных поправок не была принята.

Принятые 15 поправок в закон о бюджете касаются, в частности, выделения дополнительных средств на выплаты безработным москвичам, помощи обманутым дольщикам, организации отдыха для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, исходя из принятых поправок, в бюджете предусматривается дополнительное финансирование на ремонт столичных поликлиник, школ искусств, библиотек, театров. Также были одобрены поправки, направленные на дополнительное финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в ОМС и на покупку средств реабилитации для инвалидов. Сумма дополнительных средств, которые будут заложены в бюджет, составит порядка 20 млрд рублей.

Как сообщила ранее на заседании думы редактор законопроекта, министр финансов Москвы Зяббарова, в столичном бюджете, несмотря на выпадающие доходы, будут выполнены все социальные обязательства перед горожанами.

По ее словам, в бюджете сохраняется высокая доля программных расходов, на финансирование 13 государственных программ направляется 93% общего объема расходной части бюджета.

"Социальная направленность остается ключевым приоритетом бюджетной политики правительства Москвы. Доля социальных расходов на 2021 год возросла до 56%. В абсолютном выражении это 1 трлн 800 млрд рублей, с учетом средств ОМС 2,1 трлн рублей", - сказала Зяббарова.

По ее словам, финансирование столичного здравоохранения будет осуществляться с приростом 11,8%, расходы на социальную поддержку жителей вырастут на 5%, прирост в столичном образовании составит 2,6%, на развитие культурно-туристической среды финансирование увеличено на 5,4%, на жилище – 5,3%.

Министр также отметила, что в бюджете заложены средства на проведение массовой бесплатной вакцинации населения от коронавируса.

Зяббарова также привела основные параметры бюджета на 2021 год. Она подчеркнула, что по итогам 2020 года объем выпадающих доходов, связанный с трудностями в экономике из-за пандемии коронавируса, превысит 300 млрд рублей.

"Впервые за долгое время ожидается падение доходов в номинальном выражении. По итогам года мы прогнозируем сокращение доходной части бюджета на 3% к уровню прошлого года, а если сравнить с объемом, утвержденным законом о бюджете на 2020 год, то выпадающие доходы составят более 300 млрд рублей или 11%", - уточнила она.

Между тем, министр сообщила, что рост доходов бюджета Москвы на предстоящие три года составит до 9,5%.

"В предстоящие три года предусмотрены следующие объемы доходов: в 2021 году – 2,6 трлн рублей, в 2022 году – 2,9 трлн рублей, в 2023 году – 3,2 трлн рублей с темпом роста 6,5%, 9,5% и 9,2% соответственно", - сказала Зяббарова.