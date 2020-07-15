В России появится до 60 магазинов Xiaomi

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами, включая Apple, Samsung, Sony, Lego, Nike и др., будет развивать в России сеть магазинов Xiaomi. Первый магазин она откроет 22 июля в торговом центре FORT Отрадное (бывший "Золотой Вавилон Отрадное") в Москве.

Площадь магазина составит 75 квадратных метров. В нем будет представлен ассортимент бренда Xiaomi - смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства, такие как часы и браслеты, а также различные аксессуары.

Всего компания планирует открыть до 60 магазинов Xiaomi в России.

Inventive Retail Group (входит в группу "Ланит") объединяет сети специализированных магазинов, реализующих продукцию производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Группа, в частности, управляет 84 магазинами re:Store формата Apple Premium Reseller, 103 магазинами Samsung, 5 магазинами Huawei, 74 магазинами Lego, 24 магазинами Nike, 50 магазинами Street Beat и другими сетями.