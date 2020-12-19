В центре Москвы машина столкнулась с трамваем

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло утром в субботу на Большой Калитниковской улице, сообщил столичный департамент транспорта.

Как говорится в сообщении, размещенном в его телеграм-канале, по предварительным данным, водитель автомобиля, выезжая с прилегающей улицы, не уступил дорогу трамваю. Отмечается, что пострадавших нет.

На месте аварии работают оперативные службы. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Около 12:00 субботы департамент транспорта сообщил, что движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановлено.