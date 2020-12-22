В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 10 540 до 10 613.

"В Москве скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 750 934 случая коронавируса, 577 544 пациента вылечились от инфекции.