В Москве за первые дни нового года убрали полмиллиона кубометров снега

Снег в Москве Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - За новогодние праздники с дорог и тротуаров в Москве собрано почти полмиллиона кубометров снега, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Новогодние праздники в Москве прошли без происшествий, городские службы работали в нормальном режиме, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новогодние праздники в Москве прошли без каких-либо чрезвычайных происшествий, все городские службы работали в нормальном режиме: занимались уборкой снега, обеспечением тепла, электроэнергией и всем необходимым для города", - сказал Собянин во вторник во время осмотра хода работ в долине МГУ.

Помимо коммунальщиков, в праздничные дни работали транспортные службы, система здравоохранения, социальные службы.