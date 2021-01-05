Свалку в Москве на месте строительства научной долины МГУ расчистят за 1,5 месяца

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Московские коммунальщики расчистят площадку под строительство научной долины МГУ в течение 1,5 месяцев, затем на нее зайдут строители, а самый большой корпус долины должен быть построен в течение двух лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что на территории бывшей строительной свалки предполагается строительство инновационного научно-технологического кластера, научной долины МГУ под названием "Воробьевы горы".

"Сегодня здесь развернута масштабная работа по подготовке этой площадки, зачистки ее. Работает около тысячи машин, круглосуточно, созданы все необходимые условия для работы: временные пункты питания, обогрева. Я надеюсь, что в течение полутора месяцев эта площадка будет подготовлена для строителей", - сообщил Собянин во время осмотра работ в долине МГУ.

По его словам, это будет один из крупнейших в стране научно-технологических центров, в нем будет работать около 20 тысяч человек.

Параллельно с коммунальными работами, ведутся изыскательные, проектные, градостроительные и планировочные работы. Работа выстроена таким образом, чтобы за коммунальщиками рабочие вышли на строительство объекта.

"Задача поставлена президентом – в течение двух лет построить первый и самый большой корпус, который будет строить Москва. Параллельно должно начаться проектирование и строительство еще нескольких корпусов", - добавил мэр.

Собянин надеется, что строительство этого объекта будет способствовать развитию МГУ и в целом всего инновационного потенциала Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые объекты научно-технологической долины МГУ нужно запустить в ближайшие два года, а к 2025 году вся инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.

Инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы", будет состоять из кластеров "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех", а также "Междисциплинарного" кластера и "Управленческого кластера".

Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы" ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010-х годов. Проект также называют "Научно-технологической долиной МГУ".

В конце декабря Собянин сообщил о начале расчистки самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ.

А заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам, что площадь территории, которую необходимо очистить, составляет около 40 гектаров. "Предстоит очень серьезная трудоемкая работа по вывозу железобетона, строительного мусора. Особое внимание уделяется сортировке грунта, который затем увозят на утилизацию", - подчеркнул Бирюков. Он добавил, что на объекте работают около 3 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, задействовано более 1 тыс. единиц техники.