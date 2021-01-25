В Москве предстанет перед судом отравитель трех человек в электричках

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы рассмотрит дело жителя Твери, отравившего насмерть трех человек в электричках с целью ограбления. Об этом сообщили журналистам в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в понедельник.

"Заместитель Северного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Твери. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу",- сказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый с 2017 года по 2019 год в пригородных поездах Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и на территории Москвы с целью хищения чужого имущества подмешивал в спиртное сильнодействующее вещество и предлагал случайным попутчикам выпить.

В результате преступных действий злоумышленника трое потерпевших получили острое отравление, от которого впоследствии скончались, сказали в прокуратуре.