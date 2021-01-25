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Высота сугробов в Москве уменьшилась на 10 см за выходные

Из-за аномального потепления бригады "Мосводостока" перевели на усиленный режим работы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Из-за аномального потепления в столице с 22 по 24 января высота сугробов уменьшилась на 10 см, сообщила пресс-служба департамента ЖКХ Москвы в понедельник.

"Для недопущения скоплений воды на улицах города бригады "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы. Ежедневно для проверки и, при необходимости, очистки водоприемных колодцев от снега и наледи задействовано порядка 160 бригад и около 130 единиц техники", - говорится в сообщении.

Работы в таком режиме продлятся до стабилизации погодных условий, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Москве побит абсолютный температурный рекорд для 25 января за всю более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений. В городе потеплело до плюс 3,8 градусов.

Аномальное тепло задержится в Москве до пятницы, 29 января, обещают синоптики.

Москва Мосводосток

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