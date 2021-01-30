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Станция "Арбатская" Филевской линии метро в воскресенье будет конечной

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Режим работы Филевской линии метро изменится в воскресенье по требованию полиции, сообщил столичный департамент транспорта.

Станция "Арбатская" Филёвской линии 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад".

По информации столичного департамента транспорта, с 8:00 воскресенья поезда метро не будут останавливаться на семи станциях в центральной части города.

Ограничения касаются станций "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, "Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее сообщалось, что в Москве ограничат движение пешеходов и закроют на вход и выход семь станций столичного метрополитена в центре в день предполагаемой несогласованной акции.

Москва

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