В центре Москвы 31 января изменят движение общественного транспорта

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Движение общественного наземного транспорта в центре Москве будет изменено 31 января, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Изменения вводятся по требованию полиции, они будут действовать с начала движения и до особых распоряжений.

В частности, автобусы и электробусы будут ходить по маршрутам: № А - от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская"; № м1 - на двух участках от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник" и от Больницы РЖД до Тверской Заставы. Маршрут № м2 - от метро "Парк Победы" до гостиницы "Украина", № м3 - на двух участках: от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семёновская" до Сада им. Баумана.

Маршрут № м5 - от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская", № м6 - от Силикатного завода до метро "Краснопресненская", № м7 - от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская".

Также меняется маршрут автобусов и электробусов № м8 - от Дангауэровки до метро "Таганская", № м9 - от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира", № м10 - от Лобненской улицы до метро "Маяковская", № м27 - от метро "Стахановская" до метро "Таганская", № т13 - от ВДНХ (южн.) до Самотёчной площади

Маршруты № т25 будут ходить от проспекта Будённого до Сада им. Баумана, № 15 - от ВДНХ (южн.) до метро "Маяковская", № 24 - от Гостиниц ВДНХ до Самотёчной площади, № 38 - от Рижского вокзала до Самотёчной площади, № 101 - от ДС "Мегаспорт" до Тверской Заставы, № 122 - от метро "Сокольники" до метро "Красные Ворота", № 144 - от метро "Тёплый Стан" до кинотеатра "Ударник", № 156 - от Нагатинского Затона до метро "Таганская", № 158 - от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы, № 255 - от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", № 904 - от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы, № С43 - от Силикатного завода до метро "Краснопресненская".

В ведомстве уточнили, что возможны дополнительные ограничения.

Ранее стало известно, что 31 января, с 8:00 поезда в столичном метро будут проезжать без остановок семь станций, о закрытии которых ранее сообщили в столичном главке МВД.