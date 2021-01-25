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Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве

Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве
Московский зоопарк 24 января
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 воскресенья поднялась до плюс 2,2 градусов Цельсия, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

Этот день стал самым теплым в городе с начала зимы. Сейчас держится аномально высокая температура, она превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на 10 градусов.

Предыдущий температурный максимум зимы 2020-2021 гг. отмечался 17 декабря (плюс 2 градуса), уточнили в метеобюро.

Абсолютный температурный рекорд тепла для 24 января в столице был зафиксирован в 2002 году (плюс 4,1 градуса).

Самым холодным днем нынешней зимы в Москве пока остается 18 января (минус 23,6 градуса).

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