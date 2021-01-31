Участников акции начали задерживать на Комсомольской площади в Москве

У универмага "Московский" Фото: Агентство "Интерфакс"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция проводит задержания на Комсомольской площади Москвы вечером в воскресенье, где произошли стычки с участниками несанкционированной акции протеста, сообщают очевидцы.

После того, как сотрудники правоохранительных органов пресекли протест у СИЗО "Матросская тишина", участники акции направились к площади трех вокзалов.

По словам очевидцев, там их встретили кордоны полиции. При попытке задержать двоих протестующих несколько активистов стали препятствовать этому. Их задержали.

Большинство протестующих уже вытеснены с Комсомольской площади, задержания продолжаются.

В воскресение в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщалось, Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина" 19 января.