К врачам в Москве обратились около 20 пострадавших во время протестов

Среди получивших травмы - два сотрудника правоохранительных органов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 20 человек обратились за помощью к медикам в Москве по итогам несанкционированных протестов накануне, 31 января, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Медицинская помощь потребовалась порядка двум десяткам людей. Большая часть получила медпомощь амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, чуть меньше половины обратившихся нуждались в системной медпомощи на фоне полученных травм.

Среди обратившихся за медпомощью - два сотрудника правоохранительных органов, уточнил источник.

"Пострадавшие провели в больницах меньше суток. Почти все уже выписаны на амбулаторное лечение", - сказал он.

В ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, вторые выходные подряд проходили несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального.