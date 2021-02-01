Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:00Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 964 429+380 610

На участников акции 31 января в Москве составили свыше 2 тыс. протоколов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские выписали свыше двух тысяч административных протоколов в отношении участников несанкционированной акции 31 января в Москве, 20 из них - за повторное нарушение порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник.

По его словам, в отношении не менее 1,1 тыс. задержанных на воскресной несанкционированной акции в центре Москвы выписаны протоколы за нарушение установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст 20.2 КоАП РФ).

МоскваК врачам в Москве обратились около 20 пострадавших во время протестовЧитать подробнее

Еще примерно тысяча участников акции привлечены к ответственности за участие в несанкционированном митинге (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Как минимум два протокола, по словам источника, выписали участникам несогласованной акции по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и столько же - за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

В общей сложности в отделы полиции было доставлено около 2,4 тыс. участников несанкционированной акции, среди которых свыше 100 несовершеннолетних, добавил собеседник агентства.

В ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, во второй раз прошли несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального.

В прошедшей в Москве акции, по данным полиции, приняли участие порядка 2 тыс. человек.

Москва МВД

Новости по теме

Новости

К врачам в Москве обратились около 20 пострадавших во время протестов

Источник узнал о проверке по факту возгорания машины Росгвардии в Москве

Новое уголовное дело о перекрытии дорог протестующими возбуждено в Москве

На жену Навального составили протокол и отпустили из полиции

Вынесено первое наказание в связи с акцией 31 января в Москве

Вынесено первое наказание в связи с акцией 31 января в Москве

Ограничения на парковку в центре столицы снимут ночью

В центре Москвы задержан мужчина, напавший с битой на сотрудника ОМОНа

Все станции столичного метро вернулись к штатной работе

Все станции столичного метро вернулись к штатной работе

Илья Яшин задержан в Москве

Жену Навального доставили в отдел полиции в Новой Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');