На участников акции 31 января в Москве составили свыше 2 тыс. протоколов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские выписали свыше двух тысяч административных протоколов в отношении участников несанкционированной акции 31 января в Москве, 20 из них - за повторное нарушение порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник.

По его словам, в отношении не менее 1,1 тыс. задержанных на воскресной несанкционированной акции в центре Москвы выписаны протоколы за нарушение установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст 20.2 КоАП РФ).

Еще примерно тысяча участников акции привлечены к ответственности за участие в несанкционированном митинге (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Как минимум два протокола, по словам источника, выписали участникам несогласованной акции по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и столько же - за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

В общей сложности в отделы полиции было доставлено около 2,4 тыс. участников несанкционированной акции, среди которых свыше 100 несовершеннолетних, добавил собеседник агентства.

В ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, во второй раз прошли несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального.

В прошедшей в Москве акции, по данным полиции, приняли участие порядка 2 тыс. человек.