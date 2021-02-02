В Москве отмечен минимальный с конца сентября суточный COVID-прирост

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В российской столице за истекшие сутки зафиксировано 1,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19, это минимальное значение с конца сентября, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

"За последние сутки в Москве подтвержден 1701 случай заражения коронавирусной инфекцией", - сказали в штабе.

Также там сообщили, что за прошлые сутки от коронавируса в столице умерли 74 человека. Всего в Москве насчитывается 13 569 жертв инфекции.

Выздоровели от заболевания за сутки 5 012 пациентов - почти в три раза больше, чем заразилось. Всего от COVID-19 излечились 817 623 жителя Москвы.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в городе впервые с конца сентября 2020 года подошел к отметке чуть более 1,7 тыс. случаев. 25 сентября было зафиксировано 1 560 новых заболевших, затем наблюдался только подъем заболеваемости.

В январе пандемия пошла на спад, несколько раз в конце января суточный прирост возвращался к уровню конца сентября.

Общее число зафиксированных заражений COVID-19 в Москве за весь период составило 933 810.