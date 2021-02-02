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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
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В РФ впервые с начала года зафиксировали менее 17 тыс. случаев COVID

В РФ впервые с начала года зафиксировали менее 17 тыс. случаев COVID
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 643 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Впервые с начала года количество новых заболевших коронавирусной инфекцией опустилось ниже отметки в 17 тысяч за сутки. Аналогичные показатели отмечались в двадцатых числах октября 2020 года, но тогда шел эпидемиологический подъем заболеваемости. На сегодняшний день в Роспотребнадзоре заявляют о стабилизации ситуации.

За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 22 372 человека, подтверждено 539 летальных исходов.

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 1 701 новый случай COVID-19 за сутки, 74 пациента скончались, 5 012 человек выздоровели.

Столица пока по-прежнему остается регионом с наиболее высокими суточными показателями, наименьшее число новых случаев - один - за сутки зарегистрирован в Республике Алтай.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 884 тыс. 730 случаев коронавирусной инфекции (+0,43%), 74 158 умерших и 3 млн 340 тыс. 545 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 1 484 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 053 - в Московской области, 459 - в Нижегородской области, 371 - в Воронежской области, 370 - в Ростовской области, 325 - в Свердловской области, 307 - в Красноярском крае, 300 - в Самарской области, по 281 - в Вологодской области, Пермском крае.

Кроме того, 278 случаев - в Челябинской области, 268 - в Хабаровском крае, 257 - в Иркутской области, по 240 - в Архангельской и Саратовской областях, 232 - в Волгоградской области, 231 - в Карелии, 225 - в Ставропольском крае, 219 - в Ленинградской области, 218 - в Пензенской области, 212 - в Приморском крае, 210 - в Забайкальском крае.
В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Январь.

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