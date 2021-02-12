Автомобиль упал с эстакады на ж/д пути в Подмосковье

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пригородные поезда задерживаются на участке Москва - Тверь в обоих направлениях из-за упавшего с эстакады на железнодорожные пути автомобиля на станции "Фроловское" в Московской области, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"По предварительной информации, машина с эстакады пробила ограждение и упала на пути", - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что в результате инцидента в районе станции "Фроловское" ожидаются задержки пригородных поездов на участке Москва - Тверь в обоих направлениях.

"В ближайшее время появится информация по компенсационным маршрутам", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь представитель регионального управления МВД сообщил "Интерфаксу", что в результате аварии пострадавших нет.