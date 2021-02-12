Восстановлено движение поездов на участке Москва-Тверь

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Движение железнодорожного транспорта восстановлено на участке Москва-Тверь после ДТП, в результате которого автомобиль упал с эстакады на ж/д пути.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграме, поезда по-прежнему следуют со значительными задержками.

Ранее стало известно, что пригородные поезда задерживаются на участке Москва - Тверь в обоих направлениях из-за упавшего с эстакады на железнодорожные пути автомобиля на станции "Фроловское" в Московской области.

Из-за инцидента на участке между станциями Клин и Подсолнечная были запущены компенсационные автобусы.