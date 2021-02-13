В Новой Москве из обрушившегося ангара достали двух человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС извлекли второго человека из ангара, который обрушился под тяжестью снега в деревне Кресты в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного управления МЧС.

По ее данным, он передан наряду скорой помощи.

В субботу в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в Новой Москве произошло проседание кровли металлического ангара на площади 200 кв. м. По информации спасателей, в этот момент, предварительно, в строении находились два человека. Одного из них спасатели ранее передали врачам.

Информированный источник агентства сообщал, что в деревне Кресты обрушился ангар с меховым производством.