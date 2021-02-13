Один человек погиб при обрушении ангара в Новой Москве

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело погибшего под завалами ангара, который обрушился в в Новой Москве под тяжестью снега. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили живыми двух человек.

В субботу, 13 февраля, в Новой Москве обрушилась кровля металлического ангара на площади 200 кв. м. По информации спасателей, в этот момент, предварительно, в строении находились два человека. Одного из них спасатели ранее передали врачам.

Информированный источник агентства сообщал, что в деревне Кресты обрушился ангар с меховым производством.