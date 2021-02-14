Обвиняемый в госизмене в пользу Украины офицер напал на сотрудника СИЗО "Лефортово"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Фигурант дела о госизмене в пользу Украины, российский военный Руслан Артыков напал на сотрудника в СИЗО "Лефортово", видео с этим происшествием направлено следствию, сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

"В ходе посещения СИЗО "Лефортово" мы узнали, что лейтенант Руслан Артыков, задержанный якобы за сотрудничество с военной разведкой Украины, напал на сотрудника "Лефортово". Ранее у него наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу", - сказала Меркачева.

По ее словам, инциденту предшествовал нервный срыв у Артыкова. В настоящий момент он помещён в карцер. "Все видеоматериалы с инцидентом направлены в СК", - сказала собеседница агентства.

Артыков был задержан сотрудниками ФСБ в Аксае осенью 2019 года. Спецслужба подозревает его в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Следствие полагает что речь шла о касающихся Вооруженных сил РФ секретных данных, "утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". ФСБ возбудило уголовное дело по ст.275 УК РФ (государственная измена).

Источник "Интерфакса" сообщал, что Артыков проходил службу по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области.