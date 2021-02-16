В подвале вуза в Москве произошел пожар

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы произошел пожар в подвале здания Московской международной высшей школы бизнеса "МИРБИС", сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его сведениям, на момент возгорания в здании были только охранники, их вывели.

В пресс-службе МЧС России подтвердили, что в Москве загорелось административное офисное здание.

"В подвале наблюдается задымление, звенья направлены на отыскание очага. Люди выведены администрацией из здания до прибытия сил", - сообщили в ведомстве.