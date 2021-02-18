В мае в Москве заработают новые правила выдачи пропусков для грузовиков

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Новые правила получения пропусков на въезд грузовых автомобилей в Москву заработают с 5 мая, с их помощью планируется сократить количество транзитных машин на городских магистралях, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Через несколько месяцев - 5 мая 2021 года для грузовиков заработают новые правила получения пропуска. (...) Те пропуска, которые уже получены, продолжат действовать. Пропуска у крупных грузоперевозчиков годовые, поэтому никаких перебоев с поставками товаров и пустых полок в магазинах не будет", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что вопрос изменения правил власти обсудили с основными перевозчиками грузов, со следующей недели стартует цикл консультаций по оформлению пропусков по новым правилам.

Правила получения пропусков изменили для сокращения числа транзитных грузовиков на магистралях столицы, в первую очередь - на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). По расчетам, количество таких машин в результате новшества сократится на 15%, а число аварий - на 20%.

При этом в департаменте утверждают, что цены на товары из-за этого не вырастут, в качестве альтернативы движения по московским дорогам предлагается Центральная кольцевая автомобильная дорога, которая проходит по Московской области.

Согласно новым правилам, пропуск нельзя будет оформить, если водительские права человека, управляющего грузовиком, истекают раньше, чем срок действия пропуска. Также в получении пропуска откажут, если на один автомобиль подается сразу два заявления и их подают не собственники. Доступ к документам о прохождении технического осмотра машины будет предоставляться при оформлении пропуска автоматически - через систему технического осмотра.

По данным ведомства, по МКАД каждый день ездят около 25 тыс. грузовиков.