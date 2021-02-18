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На станции метро "Дубровка" погиб упавший на рельсы пассажир

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Дубровка" московской подземки утром в четверг, спасти его не удалось, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"На станции отключалось напряжение контактного рельса, спасти жизнь пассажира не удалось", - сказал собеседник агентства.

Источник не располагает информацией о возрасте и поле погибшего.

Столичный департамент транспорта подтвердил факт инцидента с пассажиром на Люблинско-Дмитровской линии, уточнив, что временно прерывалось движение поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники".

По информации ведомства, движение на ветке было восстановлено около 10:30.

Это второй за несколько дней сбой на Люблинско-Дмитровской линии. Во вторник, 16 февраля, из-за технической неисправности поезд остановился в туннеле на участке "Верхние Лихоборы"-"Селигерская", поезда шли с увеличенными интервалами.

В среду, 17 февраля, сразу два сбоя случились на серой ветке московского метро: один из-за тления шпалы на станции "Дмитровская", второй из-за падения пассажира на станции "Пражская".

Москва метрополитен

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