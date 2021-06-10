Пассажир упал под поезд на станции "Павелецкая" московского метро

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в четверг на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 16:25 на станции "Павелецкая" по неустановленным причинам пассажир упал под прибывающий поезд. Для его спасения отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Других подробностей инцидента источник не привел.

Другой источник агентства сообщил, что пассажир, упавший под поезд, погиб.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за человека на пути прервано движение поездов на участке "Новокузнецкая" - "Автозаводская".

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В департаменте позднее уточнили, что ориентировочное время восстановления движения на участке Замоскворецкой линии - 45 минут. Москвичей просят пользоваться другими линиями метро и МЦК, а также наземным транспортом.