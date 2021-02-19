Муниципальный депутат призвала приостановить стройку дублера Кутузовского проспекта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Необходимо создать Общественный совет по проекту строительства Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве и согласовать с ним работы по прокладке трассы, заявила в пятницу муниципальный депутат района Дорогомилово Валентина Тарасова.

"Работы по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта уже ведутся. Однако жители районов, по которым проходит трасса, недовольны этим проектом, но их мнение не учитывается. Мы считаем, что необходимо создать Общественный совет с участием представителей власти, концессионеров и местных жителей", - сказала Тарасова на заседании тематического круглого стола в Мосгордуме.

По ее мнению, до выработки согласованного с местными жителями проекта строительство дублера необходимо приостановить.

"Ключевым вопросом является отношение к зеленым насаждениям в зоне строительства. В результате этой стройки жители Москвы лишаются почти 30 га зеленых насаждений, а компенсационное озеленение предполагает высадки деревьев на площади чуть более 0,5 га, причем не в нашем районе, а во Внуково", - заявила депутат.

Северный дублер Кутузовского проспекта протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра "Москва-Сити". Длина основного хода дороги составит около 10 км. Платная магистраль станет продолжением автодороги Северный обход города Одинцово. Она пройдет вдоль путей первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) по промзонам.

На новой трассе будет по три полосы для движения в каждом направлении, кроме моста через Москву-реку: там предусмотрено по две полосы в каждую сторону.