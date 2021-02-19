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Дело о мошенничестве завели после проверки в московском районе Щукино

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры выявили нарушения в деятельности сотрудников муниципалитета и совета депутатов в районе Щукино. По материалам прокуратуры возбуждено дело о мошенничестве.

"Хорошевская межрайонная прокуратура города Москвы провела проверку соблюдения бюджетного законодательства, законодательства о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд в муниципалитете внутригородского муниципального образования (ВМО) Щукино. По материалам прокурорской проверки, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)",- сообщает прокуратура города в пятницу.

По данным надзорного ведомства, должностные лица из числа сотрудников муниципалитета и совета депутатов муниципального образования разработали преступный план по хищению денежных средств путем заключения муниципальных контрактов с привлечением к участию подконтрольных им лиц.

При этом они обладали необходимой информацией о хозяйственной деятельности, в том числе о потребностях оказания услуг по поддержанию в нормативном санитарном и техническом состоянии спортивных площадок, спортивного оборудования, покрытия спортивных площадок, ограждений и бортов спортивных площадок, а также потребности в автотранспортных услугах для нужд муниципалитета.

"В ходе проверочных мероприятий установлено, что действиями должностных лиц из числа сотрудников муниципалитета и Совета депутатов ВМО Щукино в г. Москве бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб на сумму более 6 млн рублей",- сказали в прокуратуре.

Ранее муниципальный депутат данного района Анастасия Брюханова сообщила "Интерфаксу", что следователи проводят обыск в муниципалитете московского района Щукино в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве.

"Я могу подтвердить: есть информация, что обыск проводится Главным следственным управлением Следственного комитета по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере - ИФ), что указано в постановлении об обыске", - сказала Брюханова.

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