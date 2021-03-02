Экс-заместитель московского прокурора на транспорте заочно арестован

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада по делу о коррупции.

Листопад арестован на два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

По данным суда, Листопаду вменяется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Согласно информации газеты "Коммерсантъ", Листопад, как считает следствие, помогал смягчить наказание для задержанных подчиненными экс-замглавы Федеральной таможенной службы Александа Кизлыка нарушителей, которые, в частности, не декларировали крупные суммы в валюте.

Кизлык был задержан в 2019 году по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, Дмитрий Листопад занимал должность заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в 2013-2019 годах. Он был уволен в октябре 2019 года по собственному желанию.