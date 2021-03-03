Таблички "фотовидеофиксация" уберут с дорог Москвы к сентябрю

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - С дорог Москвы уберут таблички, уведомляющие о фото- и видеофиксации движения, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Такие предупреждения останутся только на въездах в город.

В департаменте со ссылкой на Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) отмечают, что таблички исчезнут до 1 сентября 2021 года.

2 марта Росстандарт опубликовал поправки, которые описывают внешний вид и правила применения нового информационного знака "Фотовидеофиксация". Такие знаки должны установить на всех въездах в город.

"На большинстве въездах уже стоят таблички "Фотовидеофиксация" и, так как внешне они не изменились, а только получили новый статус в ГОСТ, то и менять их не нужно. Мы доставим знаки на тех въездах, где их не хватает", - отмечается в сообщении ЦОДД.

Расположение всех видеокамер на дорогах столицы указано на едином транспортном портале и сайте ЦОДД, добавили также в ведомстве.