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Штрафы с неправильно установленных дорожных камер станут недействительными

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с министерством транспорта РФ и министерством внутренних дел РФ разрабатывают поправки в законодательство, согласно которым автоштрафы с неправильно установленных комплексов фотовидеофиксации будут признаны недействительными, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Автоштрафы с дорожных камер, установленных с нарушениями, будут считаться недействительными. Такие поправки в законодательство разрабатывают Минтранс, МВД и комитет по транспорту Госдумы. Парламентарии также предлагают включить в КоАП нормы, которые позволят привлечь к ответственности должностных лиц - в том числе за камеры, спрятанные в кустах", - говорится в публикации.

Поправки внесут в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения", заявили изданию в пресс-службе Минтранса.

"В качестве обеспечительной меры предлагается исключить вынесение штрафов за нарушения, выявленные камерами, установленными без соблюдения проектируемых (разрабатываемых) требований", - пояснил представитель ведомства.

Минтранс

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