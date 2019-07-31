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Информация о камерах на дорогах появилась на сайте ГИБДД

Информация о камерах на дорогах появилась на сайте ГИБДД
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На сайте Госавтоинспекции в тестовом режиме работает раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, чтобы узнать, где размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах" и выбрать субъект РФ, а затем на интерактивной карте найти интересующую область. Раздел будет обновляться, так как на основе анализа аварийности вносятся новые предложения о размещении камер.

"Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности", - уточнила Волк.

Официальный представитель МВД России отметила, что раздел был разработан специалистами Госавтоинспекции по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое состоялось 26 июня.

Волк также сообщила, что на сайте уже давно и успешно работают интерактивные сервисы, благодаря которым можно узнать о штрафах, проверить транспортные средства и водительские удостоверения. "Также имеются различные удобные онлайн-справочники, которые позволяют мгновенно получать пользователям необходимую информацию по интересующим их вопросам в сфере деятельности службы", - добавила она.

ГИБДД

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