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Вступление в силу ограничения на въезд транзитных грузовиков на МКАД отложили до мая

Вступление в силу ограничения на въезд транзитных грузовиков на МКАД отложили до мая
Фото: Джапаридзе/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Московские власти приняли решение отсрочить вступление в силу ограничения на въезд транзитных грузовиков массой более 3,5 тонн на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) на месяц - до 5 мая, причиной стали просьбы представителей бизнес-сообщества, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Нас попросили дать дополнительное время, еще 2-3 недели, чтобы перестроиться. Мы дадим 1 месяц, чтобы те, кто обеспечивает ежедневную жизнедеятельность Москвы и Московской области, были полностью готовы. Ограничения вступят в силу 5 мая", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в этот месяц для водителей и представителей транспортных компаний проведут столько обучающих семинаров, "сколько потребуется".

Принято также решение помочь представителям этого вида бизнеса с переходом на ночную доставку в Москву, усилить контроль за транзитными передвижениями с помощью системы "ГЛОНАСС" и ввести аналогичные правила, что и для российских компаний, для представителей иностранных перевозчиков.

Ранее ограничения для транзитных грузовиков массой более 3,5 тонн должны были вступить в силу 5 апреля. Кроме того, уже действует запрет на въезд на МКАД транзитных машин весом более 12 тонн.

В департаменте отмечают, что грузовиков, которые возят товары в Москву, указанные ограничения не касаются.

Как сообщало издание "Коммерсантъ", ранее представители бизнеса выразили опасение, что ужесточение правил движения грузовиков по Москве, в частности, грядущий запрет на проезд без пропуска для машин массой от 3,5 тонн в пределах МКАД, могут обернуться сбоями в логистике и подорожанием продуктов.

МКАД Москва

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