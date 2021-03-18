Вблизи трех станций московского метро начали ограничивать автодвижение

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Автомобильное движение начали ограничивать вблизи станций московского метрополитена "Новые Черемушки", "Калужская" и "Беляево", их временно закроют 20 марта, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Такие ограничения нужны, чтобы в дни закрытия наземный транспорт без проблем справился с большим потоком пассажиров", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают автомобилистов к внимательности: им советуют выбирать пути объезда и не парковаться под запрещающими знаками.

Участок Калужско-Рижской линии метро "Беляево" - "Новые Черемушки" закроют с 20 марта по 2 апреля из-за необходимости провести работы по строительству Большой кольцевой линии. Схемы движения автотранспорта вблизи этих станций изменят с 18 марта по 4 апреля. По закрытому маршруту запустят около 80 компенсационных автобусов.