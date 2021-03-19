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Остров Балчуг в Москве разделят на историческую и современную части

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Благоустройство острова Балчуг, планировавшееся в прошлом году, планируют провести до конца 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Основная идея благоустройства Балчуга - условное разделение городского пространства на историческое и современное", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Мэр пояснил, что весной и летом 2021 года, когда будут проводиться работы по благоустройству, новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер.

По словам Собянина, территориями на острове пользуются в основном местные жители, здесь планируют привести тротуары в порядок и создать новые места для отдыха. Набережные у воды востребованы туристами, эти пространства могли бы выглядеть "более ярко и современно", отметил Собянин.

Так, парапеты набережных планируют акцентировать с помощью подсветки. Установят новые фонари - часть в стиле старинных газовых, часть - современных минималистических. Напротив Дома музыки собираются устроить оригинальные лавочки, обрамленные решеткой из металлических труб.

По замыслу столичных властей, на обновленном острове будет больше зелени: здесь хотят разбить газоны и цветники, высадить деревья и кустарники - в том числе европейские липы, красные клены, вязы, декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен.

"Изюминкой" проекта мэр столицы назвал благоустройство самого большого зеленого пространства острова - Репинского сквера. На основе архивных планов здесь собираются организовать новые насаждения, установить фонари, скамейки и урны в стиле 1940-х годов.

Остров Балчуг - это историческая местность, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала, в Москве.

Балчуг Москва

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