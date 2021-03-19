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Суд в Москве арестовал белорусского активиста до экстрадиции на родину

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы отправил под арест гражданина Белоруссии Николая Давидичка, которому на родине вменяется организация группового нарушения общественного порядка.

Давидчик арестован на 40 дней для решения вопроса об его экстрадиции в Белоруссию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

На родине в отношении активиста возбуждено уголовное дело об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в таких действиях (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии), пояснили там.

О том, что Давидчик привлекался к уголовной ответственности в России, у суда информации нет, уточнили в пресс-службе.

По данным белорусских СМИ, Давидчик - активист из города Лида. О его задержании в Москве стало известно ранее на этой неделе.

Москва Белоруссия

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